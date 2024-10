CASAN fará a limpeza do reservatório de Mafra nesta terça-feira

Um serviço de limpeza e desinfecção do Reservatório R3, próximo à Avenida Cel. José Severiano Maia, em Mafra, será feito pela CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) nesta terça-feira (29). O procedimento faz parte do controle de qualidade no abastecimento, sendo realizado também a partir de análises diárias na água captada, nas Estações de Tratamento (ETAs) e nas redes de distribuição.

O serviço está marcado para começar às 8h30 e terminar às 14h. Com isso, o abastecimento será afetado nos bairros Jardim América, Via Buenos Aires e nas proximidades do Hospital de Mafra. A normalização do serviço será gradativa até a noite.

A CASAN reforça que residências com sua devida caixa d´água não devem sentir a parada no abastecimento e recomenda uso consciente e econômico durante o período. Para outras orientações e solicitação de serviços a Companhia conta com a Central de Atendimento pelos telefones 115 ou 0800-643-0195.