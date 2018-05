Casan garante abastecimento de água e pede a colaboração da população

Em reunião realizada na manhã deste sábado, no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd), o presidente da Casan, Adriano Zanotto, reafirmou que a Companhia mantém todos os sistemas de abastecimento de água operando normalmente.

Porém, como não há previsão de normalização do tráfego nas rodovias, a Companhia conta com o auxílio da população para que, de modo preventivo, limite o uso de água ao essencial.

TRATAMENTO

Para abastecer quase 3 milhões de pessoas em 196 municípios, fornecendo 700 milhões de litros diários, a Companhia conta com 295 unidades de tratamento que exigem o consumo de produtos químicos cuja entrega está garantida graças ao auxílio de escoltas da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

Caminhões carregados de sulfato de alumínio líquido, hidróxido de cálcio em suspensão e cloro gás, produtos essenciais para o tratamento da água, puderam circular neste sábado e depositar suas cargas em diversas unidades da empresa espalhadas pelo Estado.

CONSUMO CONSCIENTE

Neste período de anormalidade no país, a empresa sugere a todos que fechem a torneira ao lavar a louça, escovar os dentes e fazer a barba, tome banhos mais rápidos e use a máquina preferencialmente quando ela estiver com sua capacidade máxima de roupas sujas. A limpeza de pátios, casas, calçadas, carros e vias não deve ser feita com mangueiras e o ideal é molhar as plantas somente com o uso de regador.

“Com a colaboração de todos, a Casan assegura a manutenção do abastecimento sem alterar em nada os padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, fiscalizados pelas agências reguladoras e habitualmente entregues pela Companhia”, disse o presidente Zanotto.