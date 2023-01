CASAN instala reservatórios de aço vitrificado em Mafra

Mafra está recebendo um importante reforço no sistema de abastecimento. Com a instalação de três reservatórios de 350 mil litros cada, a CASAN aumentará a capacidade de armazenamento de água do município, trazendo mais segurança para o atendimento da população.

Os reservatórios estão sendo instalados no bairro Restinga, beneficiando moradores dos bairros Restinga, Vila Nova, São Lourenço, Faxinal, Amola Flexa, Espigão do Bugre, Imbuial e parte da Vila Ivete. Serão atendidas cerca de 8,5 mil ligações interligadas às redes do SAA de Mafra, com uso de água captada no Rio Negro e tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) do município.

Os tanques, que estão em fase de montagem, têm paredes de aço vitrificado com cúpulas em alumínio, em um investimento de R$ 2,8 milhões. Quando estiverem em funcionamento, ampliarão a capacidade de reserva de água dos atuais 1,35 milhão de litros para 2,4 milhões de litros nesta região, quase duplicando o armazenamento. A previsão é que os novos reservatórios sejam ativados ainda durante o primeiro semestre de 2023.

A obra faz parte do programa Planejamento Hídrico do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da CASAN, que realiza a instalação de reservatórios em todas as regiões. São mais de R$ 230 milhões investidos na compra e instalação de 264 tanques para ampliar a capacidade de armazenamento de água nos municípios atendidos pela Companhia.