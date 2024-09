CASAN intensifica orientação sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário em Mafra

A comunidade de Mafra está cada vez mais próxima de receber seu primeiro sistema coletivo de esgotamento sanitário. Com a instalação da infraestrutura pela CASAN, também está sendo reforçado o diálogo para esclarecer dúvidas e preparar a população para uso do sistema.

As orientações estão sendo levadas aos moradores com um Projeto Socioambiental em desenvolvimento na cidade. Entre as ações está a visita de casa em casa, que são realizadas pela assistente social Meirieli dos Anjos.

Com esse trabalho, os moradores têm recebido informações sobre como deverá ser feita a ligação do esgoto do imóvel ao sistema quando a Companhia autorizar e os benefícios que a infraestrutura de saneamento trará para a melhoria da qualidade de vida na comunidade.

“A orientação é essencial. O material informativo que recebemos nos ajuda a visualizar com clareza como será a instalação, facilitando todo o processo”, avalia Gabrielle Lisboa, uma das moradoras que recebeu a visita dos profissionais do Projeto Socioambiental.

LIGAÇÃO SÓ QUANDO CASAN AUTORIZAR

Um conjunto de orientações detalhadas está disponível no folder que está sendo entregue durante as visitas nas áreas atendidas nesta primeira etapa do Sistema de esgoto de Mafra. No site da CASAN, no link ligação de esgoto, há também informações e um passo a passo de como realizar a conexão.

A CASAN reforça que ainda não estão autorizadas as ligações ao Sistema de Esgoto. A empresa solicita aos moradores que aguardem orientações. Após a liberação, a CASAN enviará comunicados nas faturas e 90 dias depois do aviso a taxa de esgoto começará a ser cobrada.

Conexões sem autorização podem gerar retorno do esgoto no imóvel ou extravasamentos nas ruas da cidade. Dúvidas sobre a instalação podem também ser esclarecidas na Agência da CASAN, localizada na Rua Tenente Ary Rauen, 631.