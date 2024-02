CASAN investe em novos reservatórios e na segurança hídrica de Mafra

Compartilhar no Facebook

Aproximadamente 30 mil moradores de Mafra serão beneficiados por quatro novos reservatórios de água instalados pela CASAN. Os taques trazem mais segurança para o abastecimento nos bairros Vila Nova, Restinga, São Lourenço, Amola Flecha, Espigão do Bugre, Faxinal, Km 09 e Imbuial.

Três tanques de aço vitrificado já estão em operação. O quarto, com capacidade de 150 mil litros, construído em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) está em etapa final na Avenida das Torres, bairro Vila Nova, com previsão de entrar em operação até o início de março.

Com um investimento superior a R$ 2,5 milhões, Mafra passa de 6 para 10 reservatórios de água, chegando a uma reserva de 5,2 milhões de litros (25% por cento a mais).

Para garantir um fornecimento de água ainda mais eficiente, a CASAN está também realizando obras de ampliação de redes. Estas obras visam solucionar problemas pontuais no abastecimento e aprimorar o sistema como um todo.

“Com estas ações a CASAN reafirma seu compromisso com a melhoria contínua do fornecimento de água e com a qualidade de vida dos moradores de Mafra”, destaca o chefe da agência, Honório Fragoso.

TANQUES DE AÇO VITRIFICADO

Os três novos reservatórios já em operação na cidade de Mafra são em aço vitrificado, tecnologia avançada em relação aos tanques tradicionais. Resistentes à corrosão, apresentam vida útil mais longa e menor necessidade de manutenção.