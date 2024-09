CASAN oferece curso gratuito sobre ligação ao sistema de esgoto em Mafra

Compartilhar no Facebook

A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) promove na próxima quarta-feira (04) às 19h, uma capacitação sobre ligação à rede de coletora de esgoto de Mafra.

Com objetivo de demonstrar como deve ser feita a conexão dos imóveis à rede coletora de esgoto da CASAN, o curso é voltado a encanadores, pedreiros, profissionais que atuam na construção civil, prestadores de serviços na área hidráulica e moradores da região que será atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). A capacitação será na Amplanorte (Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense).

O curso será ministrado pela engenheira sanitarista, Priscila Carina Ribeiro Faedo, chefe do Setor de Operação e Manutenção de Esgoto Sanitário (SOMEG – SRN). Os profissionais que participarem receberão certificado e seus contatos ficarão disponíveis para que moradores interessados nos serviços possam efetuar orçamentos e avaliar as adaptações que deverão ser executadas na parte interna do imóvel. Moradores interessados em esclarecer dúvidas também poderão participar.

SERVIÇO:

Capacitação gratuita sobre ligação ao sistema de esgoto

Data: quinta-feira, 04 de setembro

Horário: 19h

Local: Auditório da Amplanorte – Rua Professora Maria Espírito Santo, 400, Centro, Mafra.