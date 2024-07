Casan orienta moradores de Mafra sobre esgotamento sanitário

Compartilhar no Facebook

Nesta semana, a equipe do Projeto Socioambiental contratada pela CASAN iniciou visitas nas ruas centrais e também na Vila Ferroviária em Mafra. O objetivo é orientar a população que será atendida na primeira etapa do projeto de esgotamento sanitário, beneficiando os bairros Centro, Vila Argentina, Buenos Aires e bairros adjacentes.

Serão realizadas mais de 2.700 visitas, com entrega de materiais educativos e diálogos com os moradores sobre a importância do saneamento para a saúde pública. A ação é conduzida pela assistente social Meirieli Dos Anjos, que integra a equipe da Contexto Assessoria, empresa responsável pelas ações socioambientais.

A CASAN alerta que ainda não estão autorizadas as ligações ao Sistema de Esgoto do município. Somente quando a infraestrutura estiver operando serão enviados comunicados autorizando a conexão do esgoto dos imóveis à rede coletora.

A CASAN orienta que a população receba os profissionais do Projeto Socioambiental, esclareça dúvidas e aguarde as orientações para ligação na rede. Dúvidas técnicas sobre a instalação podem também ser esclarecidas na Agência da CASAN, localizada na Rua Tenente Ary Rauen, 631.