Casan orienta usuários com tarifa social sobre isenção

Os beneficiários da tarifa social da Casan de todo o estado, que terão isenção nos meses de março e abril devido à situação do Coronavírus em Santa Catarina, estão recebendo mensagens curtas de SMS da Companhia informando a respeito da ação. A medida foi anunciada pelo Governo do Estado, e é destinada apenas aos usuários da tarifa social.

A mensagem está sendo enviada exclusivamente aos usuários da tarifa social cujo celular está cadastrado na Companhia: “A Casan informa que as faturas de 03 e 04/2020 serão isentas. Caso tenha efetuado o pagamento, o valor será abatido nas próximas faturas. Dúvidas: 0800 643 0195”.

Além do SMS, na própria fatura também consta a informação sobre a isenção. As mensagens têm o objetivo de evitar o transtorno do pagamento desnecessário. Mesmo quem não tem celular cadastrado na Casan, mas é beneficiário da tarifa social, está obviamente isento de pagamento por 60 dias.

O beneficiário da tarifa social que já tenha efetuado o pagamento terá o valor descontado nas faturas subsequentes.

Para ter direito à tarifa social da Casan é preciso estar registrado no Cadastro Único do Governo Federal e ter renda mensal familiar de até dois salários mínimos.