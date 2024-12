CASAN prossegue orientação de moradores de Mafra sobre sistema de esgoto

A comunidade da Vila Argentina, em Mafra, está recebendo visitas da equipe do Projeto Socioambiental da CASAN. O objetivo é orientar os moradores sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário. Cerca de 2,7 mil imóveis serão visitados, abrangendo os bairros Vila Argentina, Buenos Aires, Vila Ferroviária, Centro e regiões próximas.

As visitas são realizadas pela assistente social Meirieli dos Anjos, que atua identificada com crachá oficial do projeto. Durante as abordagens porta a porta, ela esclarece dúvidas e explica aos moradores como realizar a interligação entre a rede interna das residências e a rede coletora de esgoto da CASAN.

Essa ação é fundamental para garantir o uso correto do sistema, promovendo melhorias na saúde pública, na preservação ambiental e na qualidade de vida da população. Além disso, a interligação adequada valoriza os imóveis e contribui para o desenvolvimento sustentável da cidade.

A CASAN reforça a informação de que a cobrança pelos serviços de coleta e tratamento do esgoto inicia em dezembro. Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente na Agência da CASAN, localizada na Rua Tenente Ary Rauen, 631.