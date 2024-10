CASAN realiza manutenção no Sistema de Abastecimento de Mafra

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) executa nesta terça-feira (08), manutenção preventiva na Estação de Recalque da Água Bruta de Mafra e na subestação de energia elétrica do sistema de captação. O objetivo manter o bom funcionamento das instalações e preparar os equipamentos para a chegada do verão, quando ocorre um aumento no consumo.

Os trabalhos exigem interrupção do abastecimento de água em todo o município. A normalização do abastecimento ocorre de forma gradativa no período da noite. Moradores com a devida reserva em caixa d’água não sentirão a parada no sistema.

A CASAN pede desculpa pelo transtorno e recomenda uso consciente e econômico de água neste período. Dúvidas na Central de Atendimento: 115 ou 0800-643-0195.