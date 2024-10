CASAN reforça importância das ligações de esgoto em Mafra e orienta sobre cobrança

Com um Projeto Socioambiental em andamento na cidade de Mafra e visitas às residências, a CASAN está orientado moradores sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário que entrou em operação no município. As ligações ao sistema estão autorizadas e no mês de dezembro deverá ser feito o primeiro pagamento pelos serviços de coleta e tratamento.

A Companhia alerta que as adaptações interna no imóvel para coleta do esgoto devem ser providenciadas pelo morador. O esgoto deve ser direcionado para a Caixa de Inspeção (CI) instalada em frente ao terreno. E mesmo que não providencie essa conexão, o morador receberá a cobrança pelos serviços, seguindo o que determina a Lei do Saneamento.

O valor cobrado para coleta e tratamento de esgoto corresponde ao consumo de água no mês. Se a conta de água do morador foi de R$ 100,00, por exemplo, o valor com os serviços de esgoto será também de R$ 100,00, totalizando R$ 200,00.

Adaptação Interna

A CASAN implantou uma Caixa de Inspeção (CI) em frente aos imóveis que serão atendidos nesta primeira etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Mafra. Para unidades que receberam o aviso nas faturas, a orientação é avaliar as instalações internas com auxílio de um profissional e providenciar as adaptações para que o fluxo de esgoto seja direcionado à Caixa de Inspeção (CI).

Para encontrar um pedreiro ou encanador capacitado pela própria CASAN, é possível verificar uma lista no site www.casan.com.br, link Ligação de Esgoto. Esclarecimentos e orientações podem também ser obtidos junto à Agência da CASAN, localizada na Rua Tenente Ary Rauen, 631.