CASAN vai aumentar vazão de água em novas redes de Mafra

Substituir redes antigas por novas com maior diâmetro e resistência é uma das principais tarefas do setor de água da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) em todo Estado. No município de Mafra, não é diferente. Por lá, a Companhia está realizando desde o início do ano a modernização de redes. As melhorias já foram realizadas nos bairros Km 09 e Amola Flecha, e agora estão concentradas nas localidades de Imbuial e Vila Nova.

Atualmente, as obras ocorrem na Rua João Mateus Leick, Bairro Imbuial. Cerca de 3,5 km de redes estão sendo instalados na região, beneficiando inicialmente cerca de 400 moradores. As novas tubulações estão sendo assentadas junto ao passeio, para evitar interferências no trânsito durante futuros reparos.

O assentamento das redes é feito em parceria com a Prefeitura, que está com obras de pavimentação asfáltica previstas por todo o município. A expectativa da CASAN é finalizar as novas redes em Mafra até o fim deste ano.