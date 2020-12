Casos de Covid-19 continuam a aumentar em Mafra

Restringir a circulação de pessoas nas ruas, uso obrigatório de máscaras, manter a população idosa e crianças menores em casa são medidas que contribuem para evitar a propagação do coronavírus na sociedade. A secretária de saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, apela constantemente à população que continue a adotar as medidas não farmacológicas para prevenção e alerta sobre a situação no município e macrorregião. “A taxa de ocupação de UTI na macrorregião Planalto Norte e Nordeste é de 80,94% leitos ocupados para Covid-19 e no Hospital São Vicente de Paulo está em 76,47% (dados de segunda-feira – 07/12)”, disse.

Os dados apresentados são do painel de leitos de UTI SUS divulgado pelo COES – Centro de Operações de Emergência em Saúde do Governo do Estado.

Procurar atendimento precoce

A secretária recomenda que ao apresentar qualquer sintoma como febre, dor de cabeça, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, que procure Unidade Covid-19 ao lado da UPA assim que possível, pois a detecção precoce pode evitar futuras complicações. “Não podemos relaxar, estamos numa curva ascendente e isso é preocupante. A média de transmissão casos/dia aumentou, sendo 2 casos/dia em setembro, 4,10 em outubro, chegando a 10,6 em novembro. Repito, apresentando qualquer sintoma respiratório, procurar rapidamente a Saúde”, frisou a secretária.

Dados locais

Segundo o último Boletim Informativo divulgado no dia 07 de dezembro da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mafra, o município registrou 936 casos positivos para doença, além de três pacientes em enfermaria e quatro em UTI. No total, já contabiliza oito óbitos.

Jovem de 24 anos é a 17ª vítima fatal em Rio Negro

Uma jovem de 24 anos é a 17ª vítima fatal da covid-19 em Rio Negro. Shayen Colaço Fernandes Ela deu entrada no dia 12 de novembro no hospital Bom Jesus, já no dia seguinte foi internada na UTI do Hospital do Rocio em Campo Largo e não resistiu.

Familiares e amigos postaram uma homenagem nas redes sociais. Segundo informações, a jovem era portadora de diabetes.

Cuidados sempre

“Cuide de si mesmo para cuidar de sua família, de sua vizinhança de sua comunidade. 50% da prevenção é feita pelo poder público, os outros 50% tem de vir da população. É uma responsabilidade dividida e compartilhada”, reforçou a secretária. Vale relembrar que medidas simples de prevenção devem continuar fazendo parte do dia a dia da população em todos os ambientes, seja no comercial, público ou familiar. São elas:

– Higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%;

– Distanciamento social – no mínimo um metro e meio (1,5m);

РEvitar qualquer tipo de aglomera̤̣o;

– Usar máscara em todos os ambientes inclusive ao ar livre;

– Grupos de risco devem ficar em casa: idosos e pessoas com comorbidades;

– Seguir as determinações do poder público conforme Decreto Municipal Nº 4.415/2020 disponível no site da Prefeitura de Mafra por meio do link: bit.ly/DecretoCovidMafra