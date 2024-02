Castração gratuita atendeu 181 animais de estimação em Mafra

Mais uma etapa do programa de controle populacional e promoção da posse responsável de animais na cidade de Mafra aconteceu na quinta-feira, dia 15, na Praça Miguel Bielecki, com a ação de castração gratuita para animais de estimação. Foi a quarta castração gratuita realizada pela prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

O prefeito Emerson Maas acompanhou a ação que atendeu nesta edição, 181 animais, previamente castrados, totalizando aproximadamente 600 castrações nos últimos anos, sendo 64, na 1ª castração; 211 na 2ª; 119 na 3ª e 181 nesta última. Ele falou não poder mais admitir abandonos e maus tratos aos animais no município e destacou a construção do abrigo, na Fazenda do Potreiro, para acolher os animais abandonados. “Vamos trabalhar juntos em favor da causa animal”, concluiu já anunciando nova etapa para o mês de agosto.

Todas as castrações realizadas incluem também a microchipagem dos animais, que contém dados pessoais do tutor e informações sobre o animal. A próxima ação gratuita está prevista para o mês de agosto e a população é convidada a participar e colaborar com a causa animal, inscrevendo deus pets no CRAS central.

Posse responsável

Em paralelo, a Prefeitura de Mafra segue promovendo ações em defesa dos direitos dos animais e conscientizando a população sobre a importância da posse responsável.

Relatório – dia 15 de fevereiro de 2024 – Mafra – SC

Cães Fêmeas – 77

Felinos Fêmeas – 48

Cães Machos – 34

Felinos Machos – 22