CDL divulga comunicado sobre o fechamento temporário do comércio em Mafra

Sete dias de medidas restritivas de convívio social. Esta foi a informação dada pelo governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, na noite desta terça-feira (17), em reunião com as lideranças institucionais. Na coletiva, o governo informou que as medida foram tomadas para frear a evolução do contágio pelo COVID-19 após conhecimento de que já há contágio comunitário de transmissão do vírus, ou seja, não há mais possibilidade de monitoramento e identificação da origem da contaminação. Em tal estágio, o protocolo de contingenciamento estadual determina medidas severas.

Na manhã desta quarta-feira a CDL divulgou um comunicado sobre o fechamento temporário do comércio em Mafra. Leia: