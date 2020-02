CEIM Anjo da Guarda monta “fazendinha” para receber os alunos no início do ano letivo

Na volta às aulas, no início de fevereiro, no Centro de Educação Infantil Municipal Anjo da Guarda os seus cerca de 370 alunos, do berçário ao pré-escolar encontraram uma fazendinha os esperando: a Fazendinha do Anjo. Utilizando bichinhos de pelúcia, palha, madeira e muito amor, a equipe do Anjo preparou um ambiente que deixou a escola animada, diferente e interessante.

Ao chegarem à escola, as crianças se depararam com galinhas, coelhos, vacas, carneirinhos, patos em meio à decoração com tapetes e adornos – berrantes, cordas, arreios e muito feno, sem esquecer dos tratores, dos pés de maçã e das cercas, tudo lembrando cenas do campo, no meio rural.

A iniciativa partiu da gestão e coordenação e contou com apoio do toda a equipe escolar para que toda escola fosse estrutura, desde um portal da entrada da fazendinha. Segundo a gestora Aldameri Gielgen, “a ideia de fazer a fazendinha logo na entrada foi de propósito, para manter o local atrativo para a recepção dos alunos”. O acesso ao feno foi a novidade. “Muitas crianças nunca tiveram contato com o material. Foi uma alegria ver nossos alunos brincando com os animais na fazendinha”, concluiu.