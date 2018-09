CEIM Beija Flor recebe 646 produtos de higiene infantil da farmaSesi

O CEIM Beija Flor recebeu na última quinta-feira, 6 de setembro, 646 itens de higiene para as crianças, doados pela farmaSesi, frutos da Campanha “Amigos farmaSesi”, realizada no período de junho a agosto deste ano. Dos 646 itens, 323 foram doados pelos clientes e 323 pela farmaSesi de Mafra. Constam de fraldas descartáveis, sabonetes, shampoo, lenços umedecidos, leite em pó, creme dental e pomadas, entre ouros.

Na ocasião da entrega estiveram presentes representantes do Sesi e da farmaSesi de Mafra. Segundo elas, o maior propósito é força transformadora que une todos os públicos em prol de um objetivo comum. “Melhorar a qualidade de vida das pessoas, inspirando, conscientizando e implementando soluções que beneficiam a vida de clientes, colaboradores e comunidades é o nosso objetivo”, declararam. “É muito gratificante saber que estamos ajudando, pois acreditamos que fazendo o bem ajudamos as pessoas a fazerem o bem também”, afirmaram.

CAMPANHA FARMASESI

A campanha constou da sensibilização do cliente, pois para cada produto doado, a farmácia fez a doação de mais um idêntico. Próximas campanhas acontecerão, segundo as representantes, para as quais novamente contarão com a sensibilidade e generosidade dos clientes.

A Diretora da escola, Luciana Stefens falou da alegria em poder contar com esses materiais que muito auxiliarão no atendimento das crianças. “Agradecemos de coração pelas doações. Elas serão muito uteis para nossa unidade escolar, pois contamos com cerca de 600 crianças do berçário ao 9º”, afirmou.

A Secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado agradeceu à farmaSesi pelas doações e destacou a importância que ações como essa tem para a educação municipal. “Somos muito gratos pelos materiais entregues e pela iniciativa da farmaSesi em incentivar as pessoas a serem melhores a cada dia”, declarou.

PRODUTOS DOADOS

Toalhinha Umedecida Backyardigans com 40 unidades; fralda Backyardigans G28; fralda Backyardigans M32; fralda Backyardigans P34; fralda Backyardigans XG22; creme dental Oral B Kids Mickey 50g; creme dental Oral B Kids Minnie 50g; fralda Pampers Supersec-pacote econômico G26; fralda Pampers Supersec-pacote econômico M30; fralda Pampers Supersec-pacote econômico P34; fralda Pampers Supersec-pacote econômico XG22; fralda Pampers Supersec-pacote econômico XXG18; shampoo Johnson´s Baby Regular 200ml; sabonete Johnson´s Baby Regular 80g; Babymed pomada azul 45g; Babymed pomada rosa 45g; leite Ninho Fases 1.800g.