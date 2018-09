CEIM Faxinal completou 20 anos com bolo gigante e atrações culturais

O Centro de Educação Infantil Municipal Faxinal festejou no dia 15 de setembro, 20 nos de atuação. A data foi comemorada na companhia dos pais, em cerimônia que envolveu palestra sobre “Família”, proferida por Eloá Gugelmin, apresentação de musicas, feitas por Juliane Farias, da Eternize Cerimonial e apresentações artísticas dos alunos, além de sorteio de brindes. O ponto alto dos festejos foi o momento do “Parabéns”, seguido da distribuição de bolo gigante, confeccionado por voluntários da comunidade e funcionários da própria escola.

Nesses 20 anos a escola cresceu em número de alunos e no seu espaço físico. Foi inaugurada, fruto do anseio da comunidade, iniciou com apenas duas salas de aula e cerca de 60 alunos. A primeira diretora foi Milena Woehl Albino.

Hoje conta com 127 alunos, do berçário ao Jardim II. Uma das reformas recentes que a escola recebeu aconteceu em 2016, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, além da revitalização do parquinho, em 2017.

EMOÇÃO E ALEGRIA

A atual gestora da unidade, Andrea Pscheidt fez parte da primeira turma de professores, quando houve a inauguração da mesma. Ela falou da alegria em poder presenciar e participar deste momento de grande significado para toda a comunidade do Faxinal. “Me senti muito emocionada por falar com os pais dos nossos alunos, pois esses estavam entre os alunos das primeiras turmas da nossa querida escola”, afirmou, lembrando o início daquela unidade, quando professores e direção iam de porta em porta buscar alunos, pois não havia número suficiente para fechar turmas.

A gestora agradeceu a todos que apoiaram a escola, desde a sua inauguração e aqueles que continuam apoiando, pois, segundo ela, “a participação da comunidade é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da unidade e, consequentemente, da qualidade do seu ensino”. Ela fez questão de agradecer aos que colaboraram para a realização da festa, com doação de brindes e na confecção do bolo, entre outros.

TRABALHO E SATISFAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado parabenizou a escola, pais, professores, direção e demais funcionários pela passagem dos 20 anos da CEIM Faxinal. Disse estar honrada em poder participar desse momento e destacou que a secretaria está em constante atuação para suprir as necessidades das unidades sob sua coordenação, para que nada possa atrapalhar o aprendizado dos alunos entregues pelas famílias mafrenses às escolas da rede municipal de ensino.