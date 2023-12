CEIM Gunther Werner recebe prêmio como Escola Destaque da Arteris

O CEIM Gunther Werner, da Vila Nova foi escolhido como a escola destaque de 2023 pela Planalto Sul-Arteris, entre um total de 100 escolas participantes do projeto Escola Arteris  com a metodologia do trânsito, na região compreendida entre Curitiba até a divisa com o Rio Grande do Sul.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A escola receberá um notebook e o professor que coordena as atividades na escola receberá uma caixinha de som JBL.  No ano passado a escola  recebeu menção honrosa e neste ano ela conquistou o prêmio de escola destaque pelas atividades diferenciadas e inovadoras realizadas em sala de aula durante o ano letivo, com a temática do trânsito e da segurança viária.

As ações com os alunos tiveram como objetivo principal, a conscientização de motoristas e pedestres sobre a importância de respeitar normas e leis de trânsito.

Anualmente a empresa premia as escolas que mais desenvolveram atividades  dentro do  projeto Escola Arteris com a metodologia do trânsito. Ela fornece materiais didáticos e plataforma para repasse das atividades realizadas em sala de aula. A avaliação é feita com base na utilização dos materiais fornecidos, na inovação e atividades diferenciadas.

Atividades realizadas em 2023

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Centro de Educação Infantil Municipal Günther Werner participou neste ano do Projeto Escola e Projeto Viva Meio Ambiente, da Arteris, com as turmas de Pré I e Pré II, das professoras Marivana, Patrícia e Terezinha, sob a orientação da coordenadora Ticiana e direção de Milena Woehl Albino. Dentre as atividades realizadas durante o ano destacam-se:

Histórias através de livros e vídeos; Rodas de conversa; Plantio de mudas (processo de plantio e elementos necessários para o cultivo de plantas); Cuidados com o meio ambiente, preservação (terra/solo, ar/vento, água/rios/mares); Músicas e paródias; Vídeos educativos; Seres vivos (animais, plantas, seres humanos).

Dentre as experiências destacam-se: Lixo, separação de materiais recicláveis; Construções com sucatas; criação de brinquedos e jogos; exposição; Gincana e venda de materiais recicláveis; Jogos e brincadeiras envolvendo o tema; Medalha de protetores da natureza; História em quadrinhos, jogo da trilha e fantoche da Arteris; Textos coletivos; Gráficos; Pista com placas e sinais de trânsito com pedestres e motinhos e bicicletinhas; Confecção de CNH para as crianças andarem de bicicleta e motinhos; Vídeo, mapa, roda de conversa e construção de maquete sobre o binário da Vila Nova; Confecção de cartão e cartazes e Pedágio em frente à escola com distribuição de cartão “Paz no Trânsito”.

Concretizando aprendizagens

Para a gestora do C.E.I.M. Günther Werner, Milena, ser reconhecidos como ‘Escola Referência Arteris’, no desenvolvimento das propostas evidencia que vivenciamos mais que atividades. “Concretizamos aprendizagens! Afinal, é olhando para o presente que conseguiremos enxergar um futuro melhor para todos, repleto de ‘conscientização”, declarou.