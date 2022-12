CEIM Restinga trabalhou as sensações e habilidades com os alunos do maternal

Desenhar, riscar em posições diferentes com movimentos simultâneos explorando o corpo fizeram parte da atividade divertida das crianças

A professora de Artes, Sandrieli Aparecida Czermach Pscheidt, do CEIM Restinga levou uma atividade para as crianças do maternal I e II, seguindo o tema “Amigos do Crescimento!”. Ao todo foram 23 alunos participantes que desenvolveram diversas habilidades de acordo com sua faixa etária. Sandrieli conta como foi esta experiência em sala de aula.

Prefeitura de Mafra: Como surgiu o tema para este trabalho com os alunos?

Professora Sandrieli: A atividade foi planejada seguindo os temas propostos e sugeridos pela Secretaria Municipal de Educação. Sendo professora de artes, tento trabalhar os temas de uma maneira lúdica e diferenciada para não se tornar repetitivo em relação à professora regente. Trabalho com o processo criativo e expressivo que posso extrair do tema.

Prefeitura de Mafra: Qual foi o seu objetivo?

Professora Sandrieli: Como o tema era ligado ao corpo, estipulei o objetivo de explorar materiais e diferentes possibilidades de fazer registros com o corpo. As aulas traziam referências à artista Heather Hansen, com o intuito de explorar o uso do seu corpo para fazer registros.

Prefeitura de Mafra: Conte mais como a artista inspirou sua atividade.

Professora Sandrieli: A artista usa em sua performance, o corpo como ferramenta, carvão e papel sobre uma superfície ampla. Na sala de aula, trocamos o carvão pelo giz de cera, devido a faixa etária. Busquei adaptar a performance a artista o mais próximo do real, para que as crianças tivessem a experiência de desenhar em grande espaço através dos movimentos do seu corpo.

Prefeitura de Mafra: Como foi feita a dinâmica em sala de aula?

Professora Sandrieli: Iniciei a aula falando sobre como desenhamos e quais ferramentas usamos. Propus aos alunos deitarem sobre um papel Kraft estendido sobre o chão da sala, segurarem um giz de cera em cada mão e explorarem o espaço para desenhar. Deitaram na posição de barriga para cima e para baixo, criando movimentos com os braços. Relacionamos o movimento que faziam, como o vôo de um pássaro, imaginavam estarem voando e assim rabiscando o papel. Ao final do processo cada aluno observava o seu registro. Coletivamente observamos a predominância dos rabiscos circulares.

Prefeitura de Mafra: Como foi para você desenvolver esta atividade com as crianças?

Professora Sandrieli: Estou em sala de aula há 12 anos. Já havia trabalhado com Educação Infantil, mas nos últimos 5 anos estava trabalhando com Ensino Fundamental II e Médio. Quando assumi o concurso, tive a oportunidade de lecionar nas creches. O maternal foi algo inovador na minha trajetória. Pensava e repensava os planos de aulas, queria que as aulas fossem encantadoras para eles. No decorrer do ano, fui me descobrindo como professora do maternal e a cada proposta inovando. Descobri que mesmo sendo 48 minutos de aula semanal, eu faço parte da vida deles. Não se trata de somente planejar a aula, é a saudade do pai/mãe que bate, é o “dodói” que começa a doer, é o sonho ruim que vem em mente.É preciso reconhecer os sentimentos e valorizar, trabalhar a situação, um abraço, um carinho sempre fazem parte da minha aula, até que os alunos estejam integralmente bem, para realizar a atividade. Valorizo o processo criativo pois é nele que as competências se concretizam.Toda descoberta é valiosa no mundo dos pequenos, e as vivências tornam a aprendizagem mais significativa.

Prefeitura de Mafra: Qual o seu sentimento em relação à sala de aula?

Professora Sandrieli: É muito gratificante, abrir a porta da sala de aula e ser recebida por um abraço coletivo, aquela euforia em saber o que a “pofi” trouxe na caixa dos materiais, aquela doce voz falando “tinta” “artis”, essas situações tem sido o combustível dos meus dias letivos.

Prefeitura de Mafra: O que espera do ano de 2023?

Professora Sandrieli: Desejo muita arte na vida das crianças e de toda a população mafrense. Desejar, rabiscar, colorir, cantarolar, encenar e balançar o corpo só traz benefícios positivos e expressivos para o ser humano como um todo.

