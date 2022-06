CEIM Vila Nova realiza o projeto “O futuro está em nossas mãos”

Projetos relacionados com a preservação do meio ambiente são práticas cotidianas na escola, mas com pinhões foi inédito

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Acreditar que a participação das crianças no consumo e também no cultivo das plantas pode ser o ponto de partida para uma relação amistosa entre esses futuros adultos e o meio ambiente, é o que norteia o projeto “O futuro está em nossas mãos”, do CEIM Vila Nova. Desenvolvido com crianças do Pré I (4 e 5 anos), o projeto trata de questões de sustentabilidade, meio ambiente e alimentação saudável inseridas no dia a dia da criança. A professora Silvete Zelinski Celusniacki, explicou que o tema começou a ser explorado com a colheita de goiabas e pinhões no parque, “mas trabalhar a preservação do meio ambiente é um tema do ano todo”.

A professora diz ainda que “as crianças que são ensinadas a olharem para os ciclos da natureza, que têm a oportunidade de plantar uma semente ou muda de árvore, se tornam apaixonadas pelo meio ambiente e crescem com um senso de cuidado e preservação muito maior do que aquelas que não são incentivadas nesse sentido”.

Respeito e responsabilidade

As crianças trabalham amplamente o tema ao ar livre, desenvolvendo atividades que favorecem o contato e a exploração da natureza, por meio de ações como semear, plantar, observar, cuidar das plantas e no incentivo à curiosidade, a autonomia e atitudes de preservação do meio ambiente. Também reutilizam materiais, organizando o ambiente evitando desperdício dos recursos naturais (água, energia elétrica, terra, tintas, massinhas, etc.). Segundo a professora, é uma oportunidade para os pequenos terem contato com a natureza, despertando a consciência ecológica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dinâmica da atividade

As crianças das turmas Pré I Matutino e Vespertino fazem observações semanais nas sementes de pinhão, observando as mudanças, seu crescimento, quanto tempo levará para brotar e crescer. “Assim os alunos vão adquirindo responsabilidade com o cuidado da planta e no final do ano irão levar para casa”, pontuou a professora. Para ela, “é uma grande satisfação”, pois plantou uma muda de pinheiro com alguns alunos no passado e agora todos da escola podem comer os pinhões do parque, sendo ela responsável por isso. “Sinto orgulho em ver o interesse das crianças também em querer plantar, ver nascer, se desenvolver e levar para casa para encontrar um local adequado para o plantio, e quem sabe, realizar um trabalho como o nosso”.

Na escola, o ato de plantar sementes ou mudas de árvores é uma aula prática de cuidado com o meio ambiente e ajuda a criança a entender a importância da preservação. Vale destacar que as sementes foram os alunos que ajudaram a juntar do pátio da escola.

História do meio ambiente na escola

A professora conta aqui a história da escola e seu envolvimento com a natureza:

“Sempre trabalhamos o meio ambiente e preservação das espécies. Há alguns anos plantava semente de pinhão com os alunos, foi quando também plantamos uma muda no pátio da escola, em 1998, onde hoje fica o parque. Carregou a primeira vez em 2018. Já é o quinto ano que produz e como este ano foi em maior quantidade, todos os alunos da escola degustaram o pinhão. No parque, além do pinheiro e goiabeiras, temos também pés de pitanga, limão e outras árvores. Temos relatos de mães que o filho aprendeu a comer goiaba na escola.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O futuro está em nossas mãos! Pensando assim é necessário despertar nas crianças a conscientização pela natureza, criar na criança o senso de preservação do meio ambiente com diferentes atividades como modelagem, desenhos, pinturas, recortes, músicas, brincadeiras, jogos e ginástica historiada. “A Sementinha”, por exemplo, foi uma dramatização por meio da qual os alunos puderam vivenciar o processo de germinação, sendo apresentada na Sessão Cívica e no Dia da Família na escola, priorizando a participação ativa das crianças em todo o processo, com as atividades incentivando a preservação do meio ambiente, bem como a aquisição de novos hábitos alimentares”.

Mensagem final

Silvete destaca que este é o momento propício para repassar conhecimentos aos pequenos. “Todos sabemos que a Educação Infantil é o momento mais oportuno que temos para conseguir formar um cidadão que consiga captar essas mensagens e fazer delas sua rotina de vida, compreendendo que a vida depende da existência das plantas e que para uma planta crescer e se desenvolver precisa de cuidados básicos, como luz e calor do sol, água e solo”, concluiu a professora.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.