CEJA de Mafra está de mudança para o antigo CEDUP

O Centro de Educação de Jovens e Adultos volta a sua primeira sede no prédio ao lado do EEB Barão de Antonina, antiga sede do CEDUP. Problemas na estrutura da edificação oferece riscos

A partir de segunda-feira, dia 27, as aulas e o atendimento do Centro de Educação de Jovens e Adultos de Mafra – CEJA será na sua nova sede no prédio ao lado do EEB Barão de Antonina, na antiga sede do Centro de Educação Profissional de Mafra – CEDUP.

Professores da unidade escolar, profissionais de educação, alunos, comunidade e voluntários estão ajudando na mudança para o novo espaço mais amplo, melhor localizado e com acessibilidade.

Um dos motivos para a mudança é a falta acessibilidade no atual prédio, o que levou o Ministério Público pedir adequações que não podem ser atendidas devido à estrutura física da edificação.

Hoje o CEJA atende 1.100 alunos de Mafra, Papanduva, Monte Castelo e Itaiópolis. Tem 57 professores, cinco profissionais da educação e quatro colaboradores de serviços gerais. Foi fundado em 1983 no prédio que volta a ocupar hoje, passou por diversas outros locais até que em 1998 fixou sede no atual prédio na rua Protógenes Vieira no alto de Mafra.

Em contato com a direção da escola nossa redação foi informada que em todo esse processo de mudança as aulas da instituição não foram paralisadas e que a mudança para no novo espaço vai dar a possibilidade a abertura de novas turmas para atender a comunidade. A direção também agradece a todos os funcionários, professores, alunos, Léo Pneus, Moinho Werner, departamento de Administração Prisional – DEAP, Prefeitura de Mafra, Atena, Anderson do Transporte Escolar de Mafra, Zaqueo Hack, o Colégio Barão de Antonina, e a Gerência Regional de Educação pelo apoio e ajuda para a realização da mudança.

IML

Com notícia da mudança do CEJA para o CEDUP surgiu o rumor que o Instituto Médio Legal – IML, que hoje fica no Presídio Regional de Mafra, poderia ser transferido para o prédio do Centro de Educação de Jovens e Adultos. Fato que não foi confirmado, assim como uma possível mudança da Regional de Saúde, que também foi descartada.

O prédio do CEJA é de propriedade do estado e até o momento não existe nenhuma informação oficial se ele será nova sede de algum órgão estadual ou para que ele será destinado.

Ainda com relação a possível utilização do IML naquele local, formos informados que seria inviável, pois a estrutura não é adequada, bem como o local é uma área bastante populosa iria impactar significativamente no seu dia a dia gerando considerável desconforto.