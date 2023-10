Celesc apresenta programa de incentivos fiscais para municípios da região de Mafra

Compartilhar no Facebook

Representantes da Celesc estiveram na sede da Agência Regional de Mafra na tarde desta segunda-feira (02) apresentando o programa de incentivos fiscais para cultura e esporte da Companhia.

O encontro foi feito para explicar as etapas do processo de obtenção dos aportes e tirar dúvidas dos interessados. Estiveram presentes representantes da educação, da cultura, do esporte e da assistência social dos municípios de Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Santa Terezinha e Três Barras.

“A região de Mafra ainda não tem nenhum projeto cadastrado para buscar os incentivos fiscais e queremos mudar isso. Já aplicamos cerca de R$ 7 milhões em 2023, e ainda há tempo para projetos já inscritos no Programa de Incentivo à Cultura (PIC) do Governo do Estado. Os projetos inscritos até o dia 20 de outubro poderão ser contemplados ainda neste ano”, afirma a assessora de Responsabilidade Social da Celesc, Regiane Marlene Dias.

“É muito importante que os projetos culturais e esportivos aqui da região de Mafra conheçam os incentivos fiscais da Celesc. Este encontro serve para mostrarmos que a Companhia pode ser uma parceira destas iniciativas sociais que ajudam a melhorar a vida de muita gente”, complementa o gerente regional da Companhia, Leandro Gonçalves de Oliveira.

Durante a apresentação, o público também conheceu as iniciativas da área social da Empresa, como o Celesc Solidária, o Celesc nas Escolas e o programa Jovem Aprendiz. Os interessados em saber mais sobre os editais de incentivo à cultura e esporte podem acessar o site da Responsabilidade Social da Celesc, em https://socioambiental.celesc.com.br/.

Além de Mafra, as regiões de São Bento do Sul, Jaraguá do Sul e Joinville serão visitadas ao longo desta semana.