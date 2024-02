Celesc inaugura em Mafra mais um trecho de rede trifásica

A Celesc entregou nesta sexta-feira (02) um trecho de 2,3 km de rede trifásica no município de Mafra, no Planalto Norte catarinense. A ação faz parte da implantação de 500 km de rede trifásica em todo o Estado, projeto anunciado em abril do ano passado pela Companhia e pelo Governo do Estado para melhorar o fornecimento de energia nos municípios do interior de Santa Catarina.

A localidade escolhida para receber a obra foi São Lourenço, onde 14 unidades consumidoras da região serão beneficiadas diretamente, sendo a maioria delas de produtores rurais. A nova rede instalada utiliza cabo protegido, minimizando quedas de energia e interferências ambientais. O investimento total foi de R$ 342 mil.

Entre os atendidos pela obra est√° o piscicultor Luis Gustavo Witt, que est√° expandindo sua ind√ļstria de peixes com a instala√ß√£o de um transformador trif√°sico de 112,5 kVA. A medida contribuir√° para o crescimento econ√īmico local e para a cria√ß√£o de 22 empregos diretos.

O governador Jorginho Mello afirmou que o trecho inaugurado em S√£o Louren√ßo representa um avan√ßo significativo para o desenvolvimento de Santa Catarina. ‚ÄúA inaugura√ß√£o deste trecho de rede trif√°sica n√£o √© apenas um marco na moderniza√ß√£o de nossa infraestrutura el√©trica, mas tamb√©m um passo importante rumo √† democratiza√ß√£o do acesso √† energia em todas as regi√Ķes‚ÄĚ, destacou.

No mesmo sentido, o presidente da Celesc, Tarc√≠sio Rosa, disse que o investimento vai auxiliar a atrair investimentos para a regi√£o. ‚ÄúEste projeto √© fruto de um trabalho √°rduo e colaborativo e refor√ßa nosso compromisso em garantir um futuro pr√≥spero e sustent√°vel para todos os cidad√£os‚ÄĚ, pontuou.

Leandro Gon√ßalves de Oliveira, gerente regional da Celesc em Mafra, destacou que obra, al√©m de melhorar a infraestrutura el√©trica, tamb√©m fomenta o desenvolvimento econ√īmico e social na regi√£o. ‚ÄúEssa inaugura√ß√£o refor√ßa o compromisso da Celesc com a sustentabilidade e o progresso comunit√°rio, al√©m de representar um salto significativo em nossa capacidade de fornecer energia confi√°vel e de qualidade para nossas comunidades‚ÄĚ, afirmou.

A previsão é que a região de Mafra receba, ao todo, 40 km do pacote de 500 km a serem entregues ao longo dos próximos meses.

230 km j√° implementados

Desde o ano passado, foram implementados em Santa Catarina 230 km de redes trifásicas, possibilitando que 5.390 unidades consumidoras solicitem ser atendidos por elas. Até o fim do programa, com a instalação dos 500 km, outras 14,4 mil unidades serão beneficiadas, totalizando cerca 20 mil clientes contemplados.

Ao todo, 78 munic√≠pios receber√£o as redes trif√°sicas, em extens√Ķes variadas. A melhoria em trechos da rede vai beneficiar tamb√©m v√°rios bairros de um mesmo munic√≠pio.

Os locais escolhidos para a implementação das redes são definidos com base na quantidade de consumidores atendidos pelas obras em área rurais e na extensão de rede para atendimento a produtores rurais. Também é feita uma análise técnica para averiguar a possibilidade de recursividade de rede para melhoria no atendimento aos clientes.

A previs√£o √© que todos os 500 km de redes trif√°sicas sejam implementados at√© agosto deste ano, com um investimento total de R$ 40 milh√Ķes.