Celesc planeja R$ 161,2 milhões em investimentos na regional de Mafra até 2026

A Celesc pretende investir R$ 161,2 milhões no sistema elétrico da regional de Mafra até 2026. São R$ 99 milhões para melhoria e ampliação das redes de baixa e média tensões, e R$ 62,2 milhões para a construção de uma nova subestação e uma linha de distribuição, além da melhoria e ampliação das já existentes.

As informações constam no Plano de Investimentos da Empresa, lançado recentemente, em evento no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, com a presença do governador Jorginho Mello e da vice-governadora Marilisa Boehm. “É um momento ímpar para Santa Catarina, que será beneficiada com o maior investimento da história no sistema elétrico catarinense. Isso representa mais oferta, qualidade e disponibilidade de energia para a população e para quem gera emprego e renda”, destacou o governador Jorginho Mello.

“O Plano de Investimentos da Celesc para os próximos anos contempla ações que darão mais recursividade e robustez ao sistema elétrico em todo o território catarinense e prevê a construção de 20 novas subestações e 41 ampliações e melhorias em subestações já existentes. Isto certamente será refletido em melhores condições para Santa Catarina crescer e em mais qualidade de vida para quem vive e trabalha em nosso Estado”, afirmou o presidente da Celesc, Tarcísio Estefano Rosa.

Em todo o Estado, devem ser investidos R$ 4,5 bilhões no sistema elétrico até 2026, um dos maiores pacotes de investimento da história da Companhia. Além dos empreendimentos por região, o Plano de Investimentos também trata dos aportes nos variados projetos em que a Celesc atua.

Planejamento embasado em estudos técnicos

O planejamento apresentado foi elaborado após estudos realizados pela área técnica da Celesc, entre os dados analisados, consideraram a demanda de cada região e o crescimento previsto para os próximos quatro anos. “É importante ressaltar que estes investimentos são uma previsão e que este plano pode ser revisitado ou ampliado, em caso de novas necessidades identificadas”, explica o diretor de Distribuição da Companhia, Claudio Varella do Nascimento.

A área de atuação da Agência Regional de Mafra compreende 8.673,61 km². Ela atende a 107.462 unidades consumidoras por meio de um sistema com 11 subestações, 5.597 quilômetros de redes de baixa tensão, 7.604 quilômetros de redes de média tensão e 124.490 postes.

INVESTIMENTOS NO SISTEMA ELÉTRICO

Valor total do investimento estimado para a Agência Regional de Mafra R$ 161,2 milhões

Média e Baixa Tensão

Para 2023

Subprograma Alimentadores R$ 4.183.346,83

Subprograma Ampliação R$ 6.356.483,70

Subprograma Melhoria R$ 9.404.370,51

Subprograma Equipamentos Especiais R$ 1.160.930,42

De 2024 a 2026

Subprograma Alimentadores R$ 10.783.696,88

Subprograma Ampliação R$ 24.808.041,11

Subprograma Melhoria R$ 36.703.312,94

Subprograma Equipamentos Especiais R$ 5.612.134,07

Total do investimento estimado em média e baixa tensão R$ 99 milhões

Alta Tensão

Ampliação da capacidade transformadora de subestações existentes

2023

Subestação Papanduva Área Industrial: implantação de um transformador 138/34,5kV de 33,3MVA

2024

Subestação Canoinhas: implantação de um transformador 138/34,5kV de 26,67MVA 2024

Subestações Papanduva Distribuição e PortoUnião Distribuição: remanejamento de transformadores ocasionando aumento de cerca de 3MVA em cada subestação

Novas subestações

2026

Subestação PortoUnião Santa Rosa 138/34,5/23kV com 43,34MVA

Novas linhas de distribuição

2026

Linha de Distribuição 138kV Porto União Santa Rosa – Passo do Iguaçu (Copel)

Total do investimento estimado em alta tensão R$ 62,2 milhões