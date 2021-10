Cemitério de Mafra está sendo preparado para o Dia de Finados

A Prefeitura de Mafra está deixando tudo preparado para melhor receber as pessoas no dia de Finados. As melhorias como limpeza de entulhos e manutenção das quadras são realizadas periodicamente e foram intensificadas nas últimas semanas devido ao feriado próximo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nesta quarta e quinta-feira, 27 e 28, será feita uma força-tarefa com retroescavadeira e caçamba para agilizar os serviços. Também está havendo roçada e limpeza dos canteiros. Foram erguidos postes de iluminação dentro do cemitério para dar prosseguimento na melhoria da iluminação local.

Área externa

A parte externa do cemitério recebeu atenção com a pintura do muro na parte frontal (Rua Ingrácio José Correa) e na lateral (Rua Santa Cruz). Também foram trocadas todas as lâmpadas da área interna. Na área externa houve ainda revitalização das galerias.

A intenção do Executivo mafrense é proporcionar conforto para as famílias que visitam os túmulos dos entes queridos, bem como deixar o Cemitério mais organizado, limpo e seguro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -