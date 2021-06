Cemitérios de Mafra terão que cumprir TAC proposto pelo MP

Na última quarta-feira 16, os representantes dos cemitérios da Vila Ruthes, Rio Branco e Avencal São Sebastião, se reuniram os vereadores mafrenses para deliberação sobre o de Termo de Ajustamento de Condutas (TAC) proposto pelo Ministério Público, que visa regularizar questões ambientais dos cemitérios.

A intenção da reunião foi buscar uma ação conjunta entre poder legislativo, Instituto de Meio Ambiente e poder executivo.

Na reunião, os representantes das associações esclareceram sobre as dificuldades encontradas, bem como sobre a preocupação com as cláusulas do TAC proposto.

Diante do conhecimento da realidade das associações, neste primeiro momento, ficou alinhado que a Câmara de Vereadores entrará em contato com o Instituto de Meio Ambiente a fim de esclarecer as obrigações a serem cumpridas e, na sequência, prosseguirá com a busca pelo apoio técnico do poder executivo.

