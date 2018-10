CEMMA e EMEB São Sebastião apresentam projetos na 8ª Mocisc

Escolas da rede municipal de ensino de Mafra participaram da 8ª Mostra Científica da Região do Contestado de Santa Catarina – MOCISC, sendo que o Centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA, apresentou dois projetos, a EMEB Avencal São Sebastião e o CEM Beija-Flor apresentou um projeto cada. Nessa edição o Beija-Flor conquistou a primeira colocação, na categoria ensino fundamental.

O CEMMA apresentou dois projetos: “Valores, um Atestado para o Futuro”, defendido pelos alunos Pedro Miguel Fidelis Ferreira e Aryadne Simette, do ensino fundamental 1, representado pelo 1º ano da professora Luisa do Rocio Fidelis de Oliveira e “O Rio Negro, sua História e sua Importância” apresentado pelos alunos do 8º ano do ensino fundamental 2, Douglas França Rosa e Letícia Gabriely Witt, orientados pela professora Margarete Preima.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O projeto “Valores, um Atestado para o Futuro” constata que muitos valores estão sendo esquecidos comprometendo a harmonia da sociedade. “Atualmente enfrentam-se várias situações dentro e fora da escola, onde é possível identificar que é necessário priorizar os valores para as crianças, afinal a instituição está ali para ensinar e também para agregar e contribuir para a construção de uma boa cidadania”. Participação, valores sólidos, éticos e morais auto-estima e respeito, foram alguns dos princípios abordados.

PROJETO RIO NEGRO

O projeto “O Rio Negro, sua História e sua Importância” buscou a interação dos conteúdos geográficos e históricos em consonância com as competências da BNCC, relacionados ao Rio Negro e suas transformações ao longo do tempo, em decorrência das intervenções humanas no espaço geográfico. Analisou a importância do rio para as cidades de Mafra e Rio Negro, no passado e no presente, principalmente na questão de consumo de água. Os problemas sociais e ambientais ocasionados pela intervenção humana foram pesquisados e debatidos, buscando uma possível solução. Com as observações e estudos realizados, concluiu que uma das ações possíveis para diminuir o consumo de água do rio seria a instalação de cisternas para coleta de água da chuva, que pode ser usada para diversos fins. A instalação de cisternas é viável economicamente para residências, para escolas e até empresas.

AQUAPONIA

A EMEB Avencal São Sebastião participou com o projeto “Aquaponia como resultado didático na escola”. Aquaponia consiste em integrar a criação de peixes com plantas, onde peixes alimentados produzem excrementos que servem de nutrientes para o desenvolvimento das plantas. Os alunos demonstraram que com a aquaponia é possível integrar o cultivo de vegetais com peixes; proporcionar harmonia para o ambiente, ser uma alternativa de renda para produtores do município e ainda ser utilizada como ferramenta didática na escola.

A secretária municipal de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini elogiou a participação das escolas municipais neste e em outros eventos envolvendo escolas de nível estadual, particular de Mafra e da região. Ela destacou como fundamental a participação como forma de aprendizado.

MOCISC

A MOCISC é promovida na UnC desde 2011 com o auxílio financeiro do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico. Tem como objetivo incentivar a pesquisa, em todas as áreas do conhecimento, a partir de trabalhos de iniciação científica, desenvolvidos e selecionados pelas escolas de Educação Básica da rede pública e privada.