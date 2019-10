CEMMA participa do Projeto Cápsula do Tempo da FECAM

As cartas escritas pelos alunos foram encapsuladas no evento oficial de abertura do Congresso de Prefeitos no √ļltimo dia 24, em Florian√≥polis, e s√≥ ser√£o lidas em 2030

O CEMMA foi a escola de Mafra selecionada pela Federa√ß√£o Catarinense de Munic√≠pios – FECAM ‚Äď para participar do Projeto C√°psula do Tempo ‚ÄúA Santa Catarina que eu desejo para 2030‚ÄĚ por meio de cartas e ‚ÄúA Santa Catarina que eu vivo e amo‚ÄĚ em v√≠deo. As cartas escritas pelos alunos foram encapsuladas no evento oficial de abertura do Congresso de Prefeitos no √ļltimo dia 24, em Florian√≥polis, e s√≥ ser√£o lidas em 2030. J√° os v√≠deos das escolas participantes do projeto ser√£o usados durante toda a programa√ß√£o do evento.

PARTICIPAÇÃO

A sele√ß√£o ocorreu a partir do crit√©rio que identificou as melhores notas por escola no IDEB de 2017. Os alunos do 5¬ļ ano 01 do CEMMA foram contemplados com a participa√ß√£o no Projeto ‚ÄúC√°psula do Tempo‚ÄĚ. Estes tiveram a oportunidade de refletir sobre o conceito de futuro e de conviv√™ncia social, sobre o que desejam e esperam, sobre si mesmos e como desejam viver no Estado de Santa Catarina na pr√≥xima d√©cada. Isso tudo foi registrado por meio da elabora√ß√£o de cartas.

DECLARAÇÃO DE AMOR

No Projeto do v√≠deo ‚ÄúA Santa Catarina que eu Amo‚ÄĚ a inten√ß√£o foi permitir que as crian√ßas vivenciassem a experi√™ncia de refletir, expressar e compartilhar suas impress√Ķes sobre Santa Catarina. A diretora do CEMMA, Marilei Coutinho avaliou o desempenho da escola. ‚ÄúFicamos orgulhosos com a participa√ß√£o da escola neste evento e agraciados por mais uma oportunidade de valorizar o resgate dos conhecimentos sobre o nosso estado. Foram v√°rios registros de informa√ß√Ķes e estudo de diversos aspectos de Santa Catarina. E o interessante √© que esses momentos vivenciados nas atividades e as produ√ß√Ķes realizadas ser√£o lembrados e partilhados novamente na abertura da c√°psula em 2030‚ÄĚ.

O vídeo produzido pelo CEMMA pode ser acessado nas mídias sociais oficiais da Prefeitura de Mafra.