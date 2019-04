CEMMA realiza o 2º Café Literário

O Centro de Educação do Município de Mafra (CEMMA) realizou na noite da última terça-feira, 23, o 2º Café Literário, reunindo cerca de 1.200 alunos do 1º ao 9º ano e suas famílias, quando aconteceu uma grande troca de livros e apresentação teatral. O café faz parte do projeto “CEMMA AÇÃO” e teve por finalidade comemorar o Dia Mundial do Livro, o Dia da Família e ainda cumprir a Lei Municipal nº 4.285, da troca do livro, instituída pelo Prefeito Wellington Bielecki, em 2017.

O salão da ala IV do CEMMA ficou lotado de livros de escritores e temas diversos. Eram diversos títulos, variando entre os clássicos da literatura brasileira, livros de autoajuda e religiosos, além de historinhas infantis e juvenis, gibis, entre outros. Em meio às bancas dos livros doados, muitos pais e alunos interessados em trocar seus vales.

CRIANÇAS COM LIVROS NAS MÃOS

A operadora de crédito, Gislaine Schermack, mãe da Gabryella de 7 anos, acompanhou a filha na escolha dos livros que tentava pegar em troca dos que havia doado. Já tinha escolhido 3 dos 7 a que tinha direito, sendo dois gibis – da Mônica e da Magali – e um sobre o “Nascimento de Jesus”. Para ela o evento foi maravilhoso e muito importante para incentivar a leitura entre as crianças e jovens. “Hoje em dia tudo é muito virtual e por isso é muito bom que as crianças tenham os livros nas mãos”, declarou.

Para a Professora Claudinéia Zilioto Trevisan, mãe da aluna Letícia de 9 anos, o Café Literário é importante pois possibilita a valorização e a descoberta de um mundo novo. “Pelos livros as crianças podem mergulhar de cabeça no mundo da imaginação”, declarou. Letícia levou 15 livros para a troca e, segundo a mãe, está despertando para a leitura.

FOLCLOREANDO

Durante o evento, os pais puderam assistir ao espetáculo de teatro “Folcloreando”, apresentado pelos alunos da escola, coordenados pela professora Raquel. O espetáculo passou pelas cantigas de roda, trava-línguas e falou das lendas do folclore brasileiro, como Saci Pererê, o Boto Rosa, Caipora, Boi de Mamão e Lobisomem.