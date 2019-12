CEMMA realizará nos dias 3 e 4 de dezembro o Projeto “Conectados no Aprendizado”

O Centro de Educação do Município de Mafra (CEMMA) realizará, nos dias 3 e 4 de dezembro, quarta e quinta-feira, o projeto “Conectados no Aprendizado”, que visa proporcionar o conhecimento amplo e significativo por meio de atividades práticas do mundo real, utilizando os laboratórios de criação e inovação da escola.

Conforme a justificativa do projeto, atualmente vive-se em um mundo onde as informações e descobertas são rápidas, devido aos avanços tecnológicos presentes em todos os setores, movimentando a realidade existente e, por isso, “a escola não pode continuar com as mesmas maneiras de ensinar e distante das mudanças”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A abertura do evento está marcada para as 8 horas, na escola. As visitações acontecem das 8h30 às 11h30 no período matutino e das 13 às 17 horas no período vespertino. Na programação consta a inauguração da Rádio Escolar, no dia 3, às 9 horas. Nos dois dias, às 10 horas, acontece na sala de multimídia, apresentação do projeto “Conectados ao mundo das startups”.

RODA DE CONVERSA LITERÁRIA

Haverá Roda de Conversa Literária em ambos os dias, sendo das 14h e 15h30, no dia 3, e as 8h30, 9h30, 14h e 15h30, no dia 4. O Projeto “Conectados no Aprendizado” contará ainda com a participação do Circo Social que também fará arrecadação de brinquedos (novos e usados) que serão entregues no Natal promovido anualmente por eles. O Papai Noel será presença garantida.

FEIRA DO LIVRO

Outra atração durante os dois dias do projeto do CEMMA será a “Feira do Livro”, com vendas de títulos da literatura infantil a preços acessíveis, variando de R$ 1,00 a R$ 10,00. Toda comunidade está convidada a participar do evento que tem ainda a finalidade de promover o conhecimento amplo e significativo por meio de atividades práticas.