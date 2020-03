CEMMA realizará o 3º Café Literário nesta sexta-feira (6)

O Centro de Educação Municipal de Mafra (CEMMA) realizará na próxima sexta-feira, dia 6 de março, o 3º Café Literário e 3º Dia Cultural na Escola. Para esse dia estão programadas diversas atividades, dentre elas lançamento de livros de autoria da escritora Ana Rapha Nunes. Ela participará durante o dia das atividades do Dia Cultural.

Nesse momento, do Circuito Cultural, os alunos do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) realizarão várias atividades como “bate-papo” com a escritora, na biblioteca da escola, além de teatro, pintura de rosto, arte no kraft, jogos, brincadeiras e música.

Durante a noite, o evento será aberto para toda a comunidade, a partir das 19h30, quando acontecerá o 3º Café Literário, também com a presença da escritora e com lançamento de livros de sua autoria. Haverá sessão de autógrafos. Toda família está convidada a participar.