Censo IPMM: pagamento pode ser suspenso para quem não atualizar dados

O Censo Previdenciário 2021 para servidores públicos municipais de Mafra e aposentados e pensionistas do IPMM ocorre até o dia 24 de setembro. A atualização cadastral pode ser feita por meio do site www.recadastramento.com.br ou pelo aplicativo Recad Censo, disponível no Google Play e na App Store.

Em situações especiais, quando o segurado não consegue fazer o cadastro por conta própria ou não dispõe de ajuda, o Instituto de Previdência do Município de Mafra oferece atendimento presencial, mediante prévio agendamento pelo WhatsApp (47) 3642-5834.

Assim como o Censo do IBGE, a atualização cadastral da previdência municipal busca ter dados precisos da população envolvida, além de otimizar o planejamento e a gestão.

Atualmente, o IPMM tem cerca de 1.250 segurados, entre aproximadamente 810 servidores ativos, 320 aposentados e 120 pensionistas.A

Se considerados apenas os beneficiários do instituto, ou seja, aqueles que recebem aposentadoria e pensão por morte, a folha de pagamento desse grupo está na ordem de R$ 1,6 milhão por mês.

O censo previdenciário está embasado na lei nacional nº 10.887/2004, no Pró Gestão RPPS, do Ministério da Previdência, e no decreto municipal nº 4.584/2021. Os segurados que não fizerem o cadastro dentro do prazo terão o pagamento suspenso a partir do mês de outubro de 2021.

Até o dia 12/09, cerca de 50% do público-alvo havia acessado a plataforma. Ainda assim, o IPMM salienta que o cadastro só é finalizado quando o usuário recebe a mensagem de confirmação do sistema. Quando o preenchimento é recusado, em virtude de inconsistências nos dados, é preciso checar as divergências e efetuar as correções solicitadas.

A documentação necessária para cada segmento de segurado (servidor ativo, aposentado e pensionista) está disponível no link: https://bit.ly/censoipmm