Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital São Vicente de Paulo

O Centro de Ensino e Pesquisa Osmar Werner do Hospital São Vicente de Paulo em parceria com a Universidade do Contestado de Mafra, já apresenta resultados positivos melhorando a formação dos futuros médicos da região.

Uma parceria do hospital, Grupo Neuromax e acadêmicos UnC participaram com na 15ª JINC – Jornada de Iniciação Científica realizada pela EMBRAPA, no mês de outubro, objetivando a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta.

O grupo de pesquisa recebeu o reconhecimento por meio menção honrosa pelo trabalho intitulado Análise de biomarcadores ambulatoriais e funcionais de indivíduos pós acidente vascular encefálico apresentado pelo acadêmico da Escola de Medicina da UnC, Leonardo Trindade Buffara.

“Isto mostra que a integração da ciência prática e médica junto a ciência acadêmica e aplicada, traz inúmeros benefícios que retornam para a comunidade. Resultando em melhores estratégias e ações em prol da qualidade de vida da população e do serviço em saúde prestado” explica Michael R. Lang, médico neurologista e neurocirurgião do HSVP e diretor geral do Grupo Neuromax.

