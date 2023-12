Certificadas escolas participantes da campanha “Mafra contra o Bullying”

Mais de 10 mil alunos das escolas das redes municipal e estadual de Mafra, desde as creches até o ensino médio, participaram da campanha “Mafra contra o Bullying”, cujo encerramento aconteceu na última quinta-feira, dia 14, na Amplanorte. Eles desenvolveram vídeos, criaram paródias e produziram cartazes sobre o tema, alertando sobre os prejuízos do bullying para a sociedade.

Na ocasião foram certificadas as escolas que mais realizaram atividades dentro da campanha, além dos vídeos educativos e outras ações. Quanto ao número de atividades, a escola que mais se destacou, dentre as da educação infantil, foi o CEIM Nossa Senhora das Graças; do ensino fundamental 1 e 2 foi o CEMMA e do ensino Médio foi a EEB Jovino Lima.

Tema importante e necessário

O Prefeito Emerson Maas parabenizou a todos pelas atividades. Disse saber que o tema não é fácil de ser trabalhado nas escolas, mas é de fundamental importância e necessário. “Sabemos que muitos traumas que se transformam em violência no Brasil e no mundo começam com bullying sofrido na escola, e se transformam em grandes tragédias. “Vamos disseminar nossa preocupação e acolhimento a todos” e eliminar o bullying da vida das nossas crianças e jovens”, declarou.

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, Jamine Henning destacou o trabalho realizado na campanha, agradecendo a todos os professores, diretores, funcionários e alunos participantes. Pediu a todos que disseminem a campanha e os aprendizados dela resultantes, para que “Mafra seja uma cidade que não tem bullying”.

“Mafra contra o Bullying”

A campanha é uma iniciativa inovadora da administração municipal que visa conscientizar os estudantes a reconhecer, prevenir e combater o bullying em suas escolas, promovendo um ambiente de aprendizado saudável e respeitoso.

Foram as seguintes as escolas certificadas:

– CEIM Nossa Senhora das Graças – Educação Infantil que mais realizou atividades;

– CEMMA – Ensino Fundamental que mais realizou atividades;

– EEB Jovino Lima – Ensino Médio que mais realizou atividades;

– Aluna Sofia – CEM BEIJA-FLOR – Cartaz destaque;

– Aluna Fernanda – CEMMA – Vídeo reflexivo destaque;

– Turma maternal II – Professora Liele – CEIM Portão São Lourenço – Vídeo destaque;

– Turma Maternal II – Professora Márcia – CEIM Fiorige Bona – Atividade destaque;

– Turma 4° 03 – Professora Ariane – EMEB Mário de Oliveira Goeldner – Vídeos paródias;

– Turmas 7º e 8º ano da EEB Gustavo Friedrich – Vídeos educativos