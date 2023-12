Chefe do Executivo de Mafra é eleito vice-presidente do Ciga

Os membros eleitos para os cargos de destaque no Conselho de Administra√ß√£o do Cons√≥rcio de Inova√ß√£o na Gest√£o P√ļblica (Ciga) para o exerc√≠cio de 2024 representam uma equipe diversificada e comprometida. O presidente rec√©m-eleito, Bento Francisco Silvy, prefeito de Vitor Meireles/SC, assume a lideran√ßa com uma vasta experi√™ncia em gest√£o municipal.

Sua trajet√≥ria √© marcada por realiza√ß√Ķes significativas, demonstrando uma abordagem pragm√°tica e inovadora para os desafios enfrentados pelo setor p√ļblico durante sua gest√£o na AMAVI (Associa√ß√£o dos Munic√≠pios do Alto Vale do Itaja√≠). A escolha de Silvy para a presid√™ncia destaca sua capacidade comprovada de promover efic√°cia administrativa e colabora√ß√£o entre os munic√≠pios associados.

A assembleia, realizada virtualmente de 04 a 11 de dezembro de 2023, contou com a participação ativa de seus membros, registrando um total de 123 votos.

Ainda durante o evento foi apresentada a diretoria eleita para comandar em 2024 o CINCATARINA (Cons√≥rcio Interfederativo Santa Catarina). Foi eleito como presidente para mandato de 1 ano o agora ex-presidente do Ciga, √Črcio Kriek ‚ÄĒ Prefeito de Pomerode (SC). A vota√ß√£o contou com 141 votos em favor da chapa encabe√ßada por Kriek.

Diretoria Ciga 2024

Conselho de Administração:

Presidente: Bento Francisco Silvy, Prefeito de Vitor Meireles/SC

1¬į Vice-Presidente: Emerson Maas, Prefeito de Mafra/SC

2¬į Vice-Presidente: Solange Back, Prefeito de Anit√°polis/SC

1¬į Secret√°rio: √Črcio Kriek, Prefeito de Pomerode/SC

2¬į Secret√°rio: Robson Jean Back, Prefeito de S√£o Martinho/SC

Conselho Fiscal:

Presidente do Conselho Fiscal: Jair Antonio Giumbelli, Prefeito de Belmonte/SE

Membro do Conselho Fiscal: Douglas Fernando de Mello, Prefeito de Lebon Réqis/SC

Membro do Conselho Fiscal: Luciano Altenhofen, Prefeito de Xavantina/SC

Membro do Conselho Fiscal: Rudi Miquel Sander, Prefeito de S√£o Carlos/SC

Membro do Conselho Fiscal: Fernanda de Souza Cardava, Prefeita de Palmeira/SC

Membro do Conselho Fiscal: Volcir Canuto, Prefeito de Brunópolis/SC

Essa composi√ß√£o reflete o compromisso cont√≠nuo do Ciga com a inova√ß√£o e a efici√™ncia na gest√£o p√ļblica. Os representantes eleitos assumem a responsabilidade de conduzir o Cons√≥rcio em dire√ß√£o a novos horizontes no pr√≥ximo ano, consolidando ainda mais a import√Ęncia do Ciga na promo√ß√£o de pr√°ticas inovadoras no setor p√ļblico.

Presentes no evento

Estiveram presentes no evento o prefeito de S√£o Carlos, Rudi Miguel Sander, vice-presidente da FECAM, representando a presidente Milena Lopes, prefeita de Vargem; Adir Faccio diretor da ARIS; Dionei Walter da Silva, diretor da EGEM; Ernei Jos√© St√§helin, Secret√°rio Executivo da GRANFPOLIS; Paulo Roberto Tschumi, Secret√°rio Executivo da AMAVI; Airton Fontana, Secret√°rio Executivo da AMEOSC; Ademar Henrique Borges, Secret√°rio Executivo da AMFRI; Celso Heidemann, Secret√°rio Executivo da AMUREL; Marcelo Savas, Secret√°rio de Licita√ß√Ķes e Contratos, representando o Prefeito de Florian√≥polis, Top√°zio Netto; Fernando Baldisera, presidente da JUCESC; Wanderley Andrade. Gerente de Desenvolvimento Regional do Sebrae/SC; Roberto Prud√™ncio, representando o Secret√°rio de Estado da Ci√™ncia, Tecnologia e Inova√ß√£o; Mauro dos Santos Fiuza, Presidente da Diretoria Executiva da FEPESE; Camila Lunardi Steiner, presidente da Comiss√£o de Licita√ß√Ķes da OAB/SC; Thais Nahas Diretora da vertical de Smart Cities da Acate; Renato Marques e Rafael Correa da diretoria de relacionamento com os clientes do Serpro, empresa do Governo Federal; e Rafael Glevam vice-presidente do CIASC.

Demais prefeitos presentes:

‚Äʬ†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Emerson Maas¬† ‚Äď Prefeito de Mafra

‚Äʬ†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Robson Jean Back ‚Äď Prefeito de S√£o Martinho

‚Äʬ†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ivan Jos√© Canci ‚Äď Prefeito de Anchieta

‚Äʬ†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Solange Back¬†¬†¬†¬† ‚Äď Prefeita de Anit√°polis

‚Äʬ†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Jair Antonio Giumbelli ‚Äď Prefeito de Belmonte

‚Äʬ†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Dirceu Silveira¬†¬†¬† ‚Äď Prefeito de Modelo

‚Äʬ†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Clelio Daniel Olivo ‚Äď Prefeito de Morro Grande

‚Äʬ†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Edenilson Zanardi ‚Äď Vice-Prefeito de S√£o Miguel do Oeste

‚Äʬ†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Lauro Tomczak ‚Äď Prefeito de Schroeder

FONTE: Cons√≥rcio de Inova√ß√£o na Gest√£o P√ļblica ‚Äď CIGA¬†