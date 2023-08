Chefe do Executivo mafrense assina termo aditivo de contrato com a Casan

Compartilhar no Facebook

Na quinta-feira, 03, o prefeito de Mafra, Emerson Maas esteve em Florianópolis com o Diretor-Presidente da Casan – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – Laudelino Bastos. Na ocasião foi assinado termo aditivo de contrato de serviços entre a Prefeitura e a empresa, no qual consta o repasse de R$ 5 milhões para obras de recapeamento.

Havia sido acordado anteriormente a destinação de R$ 4 milhões para o município para projetos de revitalização do asfalto nas áreas da implantação da rede de esgotamento sanitário. Porém, o prefeito pleiteou e conquistou mais verbas para esse projeto. “É primordial que o poder público e a sociedade como um todo estejam unidos em prol do investimento contínuo em obras de saneamento. Juntos, podemos transformar nossa cidade, beneficiando a todos os nossos cidadãos, agora e no futuro”, declarou o prefeito.

Ele ainda anunciou para o dia 8 de setembro, dentro da programação das festividades dos 106 anos do município, a inauguração do novo reservatório.