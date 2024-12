Chegada do Papai Noel abriu oficialmente a Vila de Natal em Mafra

Compartilhar no Facebook

Abertura do evento contou com a presença de várias crianças que puderam tirar foto com o Papai Noel e se divertir nos brinquedos infláveis

O Papai Noel chegou em Mafra na noite da última quarta-feira, 11, trazendo com ele a magia das festas de fim de ano e abrindo oficialmente a Vila de Natal, na Praça Desembargador Guilherme Abry (Praça dos Bancos).

Na ocasião, autoridades municipais do executivo e legislativo, representantes de entidades como CDL, ACIM e Sindilojas e a população que compareceu puderam acompanhar a cantata das crianças do CEIM Nossa Senhora das Graças, a apresentação do cantor mirim João Vitor Pires, a peça teatral “Dois Duendes procuram Papai Noel” e ainda o show da dupla Kruger & Rony.

Mafra + Natal

A secretária de educação, esporte e cultura, Jamine Henning, dirigiu-se aos presentes dando as boas-vindas. “Preparamos diversas atrações para vocês, pois o Natal é um momento de alegria e uma benção. Aproveitem tudo o que nossa vila natalina tem para oferecer”, disse.

Assim como a secretária, o prefeito Emerson Maas destacou o local escolhido para o evento, bem no centro de Mafra, local que concentra o comércio. “Vamos valorizar o que é nosso, da nossa cidade. Quanto mais se valoriza o comércio local, mais cresce a nossa cidade”. Ele lembrou ainda que todos os dias haverá uma atração diferente e que, além da tradição de presentear, o Natal é um momento de reflexão, de analisar o ano que passou e comemorar as conquistas e a vida em família. “Desejo um feliz Natal e um ano novo de grandes vitórias para todos nós e para a nossa cidade”, declarou.

Atrações até dia 23

A Vila do Natal é um atrativo para toda população, oferecendo diversos eventos até o dia 23 de dezembro, desde cantatas com alunos das escolas municipais, shows com bandas locais, Feira de Artesanato, Vila Gastronômica e brinquedos infláveis gratuitos para as crianças. Além disso, a praça está toda iluminada, possibilitando lindas fotos.

Confira a programação do “Natal mais Mafra” de 2024 – início às 18h30

– Brinquedos infláveis (gratuitos) – todos os dias

– Feira de Artesanato e Vila Gastronômica – todos os dias

– Dia 12/12 – Apresentação de corais das escolas CEIM Restinga, Vila Olsen, Vila Nova, Comecinho de Vida, Fiorige Bona, Günter Werner e Novo Horizonte;

– Dia 13/12 – Apresentação de corais das escolas CEIM Faxinal, Anjo da Guarda (Coral libra e dança) e Vila Nova;

– Dia 14/12 e 15/12 – Apresentação de dança do CEIM Anjo da Guarda;

– Dia 18/12 – Flash Back; Banda Marcial do EEB Santo Antônio com canções natalinas;

– De 19 a 23/12 – música ao vivo – apresentações de bandas locais e regionais.

Mais informações, acesse no site o Mafra + Natal.