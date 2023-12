Chegada do Papai Noel atraiu grande público em Mafra

O Papai Noel┬áchegou a Mafra na noite de domingo, dia 10, quando aconteceu a abertura oficial do Natal, na pra├ža Lauro M├╝ller. Apesar da┬áamea├ža de┬áchuva, a popula├ž├úo compareceu e se encantou com as apresenta├ž├Áes dos alunos das escolas municipais CEIM Breno Cauan Garcia e CEIM Fiorige Bona.

Picol├ęs┬áe balas foram oferecidos gratuitamente ao p├║blico que compareceu para assistir ├ás┬áatra├ž├Áes como a chegada do Papai Noel. Em outro lado da Pra├ža havia mais um casal do Papai e Mam├úe Noel recebendo as crian├žas que fizeram pedidos┬áe muitas fotos.

Natal de muito amor entre os mafrenses

O Prefeito de Mafra, Emerson Maas anunciou a abertura oficial das comemora├ž├Áes natalinas no munic├şpio, quando as luzes foram acesas na Pra├ža Lauro M├╝ller. Maas desejou um Natal de muito amor entre os mafrenses e que 2024 seja de muitas realiza├ž├Áes.

Al├ęm das cantatas houve ainda apresenta├ž├úo do Grupo Adium de Cordas, de Jaragu├í do Sul┬áe Feira de Natal com artistas participantes do programa ÔÇťArtesanato PrataÔÇŁ.

O Natal em Mafra foi uma realiza├ž├úo da Prefeitura Municipal, com apoio da C├ómara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro, Sindilojas Mafra, Supermercados MIG, Lojas Zaine ┬áe Associa├ž├úo Amigos da Cultura Mafrense.