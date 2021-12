Chuva de granizo: Procon de Mafra está de plantão para receber denúncias em casos de abuso de preços

Compartilhar no Facebook

A noite do último domingo (26) deixou um rastro de prejuízos aos moradores de diversos bairros que tiveram suas casas e estabelecimentos comerciais atingidos pelo granizo. Já nesta segunda-feira, 27, logo cedo, muitos dos prejudicados pelo evento de ontem, já foram adquirir lonas, telhas e demais materiais para reparos.

De olho nos preços

A Prefeitura de Mafra orienta aos consumidores que peçam nota fiscal e denunciem casos de abuso no Procon, que reforça: “o aumento sem justa causa do preço de um produto pode ser considerado prática abusiva”. O Procon está de plantão e conta com a ajuda da população para identificar os casos. Basta o consumidor ligar para o telefone (47) 9215-9979. O Procon de Mafra é um órgão vinculado à Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania.

Plantão da Defesa Civil de Mafra: 47 3643-7742.

