Chuvas intensas: Mafra possui famílias desabrigadas nesta quinta-feira (05)

Na manhã de hoje, dia 5 de outubro, Mafra conta com 14 famílias desabrigadas, sendo realocadas no ginásio do CEMMA e na Escola Básica Jovino Lima. Outras 10 famílias foram retiradas de suas residências recebendo abrigo de familiares. Totalizando 96 pessoas.

O nível do rio Negro, às 9 horas encontra-se em 6,534 metros.

Observam-se áreas de alagamento na Rua São João Maria, na Vila Argentina, pelo transbordo do rio da Lança. Na Vila Solidariedade, o nível de alagamento é de 7 metros, quando começa a atingir as primeiras residências.

A Defesa Civil alerta para que os moradores das áreas sujeitas a alagamentos mantenham-se atentos ao nível do rio e aos comunicados.

Se necessário acione a Defesa Civil pelo WhatsApp (47) 99258 -9112.