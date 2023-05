Aconteceu no domingo passado, dia 07, a 5ª etapa do Campeonato Catarinense de Ciclismo de Estrada. A prova foi realizada na avenida Beira Mar em Florianópolis. Foram aproximadamente 66km de muita velocidade e em seguida, finalizando com a dura subida do morro da Cruz.

Participaram os atletas Lucas Kalinoski (DNF na etapa) e Cristiano Iunzkovzki (4ª posição na etapa), somando pontos para o campeonato Catarinense e também no Ranking Nacional. Parabéns e sucesso aos atletas representantes de Mafra!