Cineplus Emacite Mafra contrata atendente

Que tal trabalhar no cinema? O Cineplus Emacite Mafra possui vaga de trabalho disponível para atendente. Requisito: acima de 18 anos com ou sem experiência. O currículo pode ser entregue pessoalmente no cinema a partir das 13h30. Avise a sua galera que sempre sonhou em trabalhar no cinema. 🍿

