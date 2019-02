Cineplus Emacite receberá o circuito Noite Cultural; The Beatles no Acordeon será a primeira atração

Uma boa notícia para quem adora cultura: a Pires Produções anunciou nesta semana a volta das Noites Culturais na cidade de Mafra. O palco do Cineplus Emacite receberá grandes atrações, como já ocorreu diversas vezes no passado.

O público poderá assistir a espetáculos nacionais e internacionais, música, humor, teatro, entretenimento. Será uma agenda especial para a temporada 2019. “Voltamos com muito entusiasmo, com mais experiência e com certeza com muita vontade de levar espetáculos de qualidade para a população. Agradecemos os votos de confiança depositados de todos os envolvidos, apoiadores parceiros e patrocinadores. Esperamos rever aquela plateia maravilhosa prestigiando as noites culturais. Estes eventos serão criados e coordenados com maior carinho para que todos possam fazer as suas noites muito mais culturais”, comentou André Pires, responsável pelas realizações.

PROGRAME-SE

No dia 20 de março ocorrerá a 37ª Noite Cultural com The Beatles no Acordeon, uma atração vinda diretamente de Porto Alegre e especialmente para abrir o circuito das noites culturais desta temporada 2019. Os ingressos podem ser obtidos na bilheteria do Cineplus Emacite.

Na sequência, Mafra terá mais cinco noites culturais e serão atrações com vários estilos, como nativismo, rock and roll, humor, teatro e uma atração especial ao final da temporada alusiva ao Natal 2019, vinda diretamente do Natal Luz de Gramado.