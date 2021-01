Cineplus Emacite retorna nesta segunda-feira com Mulher-Maravilha 1984

Cinema é um lugar seguro! O Cineplus ampliou os procedimentos de higiene e segurança para você aproveitar o cinema com tranquilidade. Há controle de temperatura na entrada, distanciamento em todo o ambiente, higienização constante de todos os equipamentos, entre outras medidas de prevenção.

Durante o filme é possível sentar junto com a família ou com amigos próximos? Sim! Mas precisam chegar juntos e escolher as poltronas juntos, pois o sistema bloqueia automaticamente as poltronas próximas.

Nesta segunda-feira (04) o cinema retorna com o filme Mulher-Maravilha 1984 na programação. Confira abaixo as informações:

Sinopse: Mulher-Maravilha 1984 acompanha Diana Prince/Mulher-Maravilha (Gal Gadot) em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grande inimigos – o empresário de mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga que virou inimiga Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig) – enquanto se reúne com seu interesse amoroso Steve Trevor (Chris Pine).

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Classificação: 12 anos

Duração: 2h31

Sessões: 14h | 17h | 20h

Trailer:

