Cineplus Emacite terá sessão especial do filme Kardec

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira (20), às 20h, o Cineplus Emacite exibirá o filme Kardec em uma sessão especial. O valor do ingresso será R$ 10 para todos.

Com duração de 1h50, o filme conta a história do educador francês Hypolite Leon Denizard Rivail, reconhecido mais tarde como Allan Kardec. Além de tradutor e escritor, Kardec é conhecido por ter decodificado o espiritismo, uma das religiões mais praticadas no Brasil. Ele escreveu os cinco livros que compõem a Codificação da Doutrina Espírita, entre eles “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e “O Livro dos Espíritos”.

Acompanhe a programação completa do Cineplus Emacite no site: www.clickriomafra.com.br/emacite