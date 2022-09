Compartilhar no Facebook

O formidável Circo Baruk estreia nesta sexta-feira, dia 16, às 20h em Mafra. O circo que faz sucesso por onde passa chega pela primeira vez na cidade com um espetáculo inovador e que encanta todas as idades. Ele está armado ao lado da Rodoviária, na Rua Coronel Severiano Maia, nº 170. Confira todas as informações na imagem que vale como bônus (ao tirar e apresentar o print):