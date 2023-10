Circo Pop Star continua em Mafra gerando muita cultura e diversão

Chegou a vez de Mafra se surpreender com o Circo Pop Star! Um espetáculo inédito para você e toda sua família. ⏰ Segunda a sexta-feira: 20h30. Sábado, domingo e feriados: 16h, 18h e 20h30. O circo está luxuosamente instalado próximo à rodoviária.

Entre as atrações estão os artistas com um show de arte, luz e cor! O incrível Transformers Bumblebee com mais de dois metros de altura. Lindas bailarinas. O mundo dos dinossauros ao vivo. King Kong com mais de três metros de altura. Os cachorrinhos mais famosos da TV: Patrulha Canina. Os palhaços Likito e Pipo e muito mais!

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

BÔNUS

Apresentando o bônus ou o print desta publicação as crianças pagam:

R$ 10,00 nas cadeiras laterais.

R$ 15,00 nas cadeiras centrais.

Promoção válida somente para as crianças que estiverem em mãos o print desta publicação ou o bônus.

HORÁRIOS:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segunda a sexta-feira: 20h30

Sábado, domingo e feriados: 16h, 18h e 20h30

Siga o circo no Facebook e no Instagram: @circo.pop.star