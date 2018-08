Circo Rhoney Espetacular está em Mafra; confira os horários

O grande sucesso Circo Rhoney Espetacular retorna a Mafra com seu novo show 2018. O circo está instalado na Rua Pereira Oliveira (fundos do Hotel Susin).

Aproveite a última semana do Rhoney Circus em Mafra.

Somente nesta quarta e quinta-feira: 2 pessoas pelo preço de 1. Um ingresso (inteira) dá direito à entrada de dois visitantes. Apresente o print desta imagem para validar a promoção. (Válido para os dias 15 e 16/08 às 20h30).

Horários: De quarta a sexta-feira: 20h30 / Sábados, domingos e feriados: 16h, 18h e 20h30

Onde: Rua Pereira Oliveira (fundos do Hotel Susin)

Ingressos: a venda somente na bilheteria do circo.

Valores com a apresentação da imagem abaixo: Criança: R$ 10,00 / Adulto: R$ 15,00

São 400 toneladas de equipamentos e números de tirar o fôlego, que vão desde palhaços, mágicos e o “Homem das quatro pernas”, ao show radical do Pêndulo Espacial e do Incrível Globo da Morte (o único no Brasil que se divide em duas partes). Há também as grandes atrações: o “Gorila gigante King Kong” com mais de 9 metros de altura e os super-heróis da Marvel “Homem de Ferro” e o “Homem-Aranha”.

O circo ficará por uma curta temporada na cidade com artistas nacionais e internacionais em um show dinâmico e diferente. Não deixe de prestigiar!

