Circo Romanos terá promoção especial nesta quarta e quinta-feira

O encantador e dinâmico Circo Romanos terá uma super promoção especial nesta quarta-feira (12), trazendo um show inovador com muitas novidades e surpresas que promete tirar o fôlego das crianças e famílias de Mafra e região.

Nesta promoção com a apresentação do bônus todos pagam apenas R$ 10,00 no setor popular.

Entre as novidades estarão os dinossauros gigantes, o elefantinho Dumbo e o internacional Baile das águas dançantes, diretamente de Las Vegas, além de toda a magia tradicional do circo e os shows infantis mais amados do Brasil.

O circo está luxuosamente instalado em frente à rodoviária de Mafra.

Informações: 41 99603-8458